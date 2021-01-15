Новичок «Атлетико» Дембеле: Симеоне — лучший тренер в мире

Новичок мадридского «Атлетико» нападающий Мусса Дембеле высоко отозвался о главном тренере «матрасников» Диего Симеоне.



«Он лучший тренер в мире. Или один из лучших. Для меня здорово оказаться здесь и поработать с ним. Надеюсь, мы сможем много достичь вместе. Симеоне – потрясающий тренер, я могу сказать о нём только хорошие вещи. Всё это он показывает каждый год.



Надеюсь, партнёры помогут мне освоиться. Я мог пообщаться с Лемаром, но не хотел делать это до подписания контракта. Теперь переход состоялся, и я поговорю с ним, чтобы узнать о клубе и партнёрах. Надеюсь, у нас с ними будут хорошие отношения», — приводит слова Дембеле Marca.



Дембеле перешёл в «Атлетико» из «Лиона» на правах аренды за € 1,5 млн с правом последующего выкупа за € 33,5 млн. При этом «Лион» получит 10% от суммы последующей продажи 24-летнего французского форварда.

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