Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Новичок «Атлетико» Дембеле: Симеоне — лучший тренер в мире

Новичок «Атлетико» Дембеле: Симеоне — лучший тренер в мире
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Новичок мадридского «Атлетико» нападающий Мусса Дембеле высоко отозвался о главном тренере «матрасников» Диего Симеоне.

«Он лучший тренер в мире. Или один из лучших. Для меня здорово оказаться здесь и поработать с ним. Надеюсь, мы сможем много достичь вместе. Симеоне – потрясающий тренер, я могу сказать о нём только хорошие вещи. Всё это он показывает каждый год.

Надеюсь, партнёры помогут мне освоиться. Я мог пообщаться с Лемаром, но не хотел делать это до подписания контракта. Теперь переход состоялся, и я поговорю с ним, чтобы узнать о клубе и партнёрах. Надеюсь, у нас с ними будут хорошие отношения», — приводит слова Дембеле Marca.

Дембеле перешёл в «Атлетико» из «Лиона» на правах аренды за € 1,5 млн с правом последующего выкупа за € 33,5 млн. При этом «Лион» получит 10% от суммы последующей продажи 24-летнего французского форварда.

Мусса Дембеле: счастлив оказаться в «Атлетико». В детстве моим любимым игроком был Торрес
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021