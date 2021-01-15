Сёмин: Миранчук дал основания выпускать его в стартовом составе «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на очередной гол своего экс-подопечного полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.



Накануне, 14 января, бергамаски встречались с «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Российский хавбек открыл счёт в концовке первого тайма, а в итоге его команда добилась победы со счётом 3:1 и вышла в следующую стадию турнира.



«Миранчук дал основания выпускать его в стартовом составе. Нужно продолжать дальше, но не забывать, что у него очень большая конкуренция. Поздравляем Лёшу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.

Миранчук впервые вышел в основе «Аталанты» и забил два! Засчитали только один гол Россиянин был хорош. Сделал заявку на постоянное место в стартовом составе команды Гасперини?