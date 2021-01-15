Белоус – об Овчинникове: Гончаренко было некомфортно тренировать рядом с голодным волком

Бывший руководитель «Локомотива», ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал уход из московского клуба Сергея Овчинникова и Виктора Онопко, работавших помощниками главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко. У обоих специалистов истекли контракты.



«Я предполагал, что так может произойти. Виктору Гончаренко наверняка было некомфортно тренировать команду, когда рядом Сергей Овчинников щёлкал зубами, как голодный волк. Овчинников уже решил для себя, что он созрел быть главным тренером.



Считаю, что он созрел. Но будет очень непросто. Пришли молодые тренеры, и у них уже больше опыта. Ему нужно возобновлять карьеру главного тренера не в команде, которая слушает гимн Лиги чемпионов или Лиги Европы, а скорее где-то во втором дивизионе. Поездить на автобусе, посмотреть вокруг.



А вот с Онопко проблема. Он никогда никого локтями не расталкивал. Пришёл он в ЦСКА под испанского тренера Хуанде Рамоса и остался на много лет. Онопко — человек, скажем так, комфортный. Но пришло время перемен», — цитируют Белоуса «Известия».

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