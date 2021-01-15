«Ростов» сыграет с «Марбельей» и «Эстерсундом» на первом зимнем сборе

На первом тренировочном сборе «Ростов» сыграет с «Марбельей» (20 января) и «Эстерсундом» (24 января). Ещё один матч пройдёт 28 января, соперник станет известен позже, сообщает пресс-служба клуба.



Два сбора «Ростова» пройдут в Марбелье (Испания) с 14 января по 18 февраля. На сборах ростовчане проведут несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет сообщена дополнительно.



Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат». «Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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