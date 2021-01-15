Покинувший «Ротор» вратарь Довбня вернулся в «Торпедо»

Бывший вратарь «Ротора» Александр Довбня продолжит карьеру в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.



Контракт 33-летнего футболиста рассчитан на полтора года и предусматривает возможность продления. За чёрно-белых голкипер будет выступать под 39-м номером.



«Рады приветствовать Александра в «Торпедо». Он имеет богатый опыт выступлений как в Премьер-Лиге, так и в ФНЛ. При переходе сыграло свою роль и то обстоятельство, что Довбня уже выступал за «Торпедо». Во вратарской линии намечается острая конкуренция. Не сомневаюсь, что Александр быстро вольётся в коллектив и принесёт пользу нашему клубу», — заявил руководитель селекционной службы «Торпедо» Максим Ляпин.



Довбня выступал за «Торпедо» с 2012 по 2013 год. В ходе своей карьеры также играл за «Луч», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и другие команды. В нынешнем сезоне провёл 6 матчей в Российской Премьер-Лиге и пропустил 9 голов.

«Ротор» расстался с голкипером Довбней