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Покинувший «Ротор» вратарь Довбня вернулся в «Торпедо»

Покинувший «Ротор» вратарь Довбня вернулся в «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Бывший вратарь «Ротора» Александр Довбня продолжит карьеру в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт 33-летнего футболиста рассчитан на полтора года и предусматривает возможность продления. За чёрно-белых голкипер будет выступать под 39-м номером.

«Рады приветствовать Александра в «Торпедо». Он имеет богатый опыт выступлений как в Премьер-Лиге, так и в ФНЛ. При переходе сыграло свою роль и то обстоятельство, что Довбня уже выступал за «Торпедо». Во вратарской линии намечается острая конкуренция. Не сомневаюсь, что Александр быстро вольётся в коллектив и принесёт пользу нашему клубу», — заявил руководитель селекционной службы «Торпедо» Максим Ляпин.

Довбня выступал за «Торпедо» с 2012 по 2013 год. В ходе своей карьеры также играл за «Луч», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и другие команды. В нынешнем сезоне провёл 6 матчей в Российской Премьер-Лиге и пропустил 9 голов.

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