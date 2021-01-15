Верховный суд России счёл посещение футбольного матча уважительной причиной ухода с работы

Верховный суд Российской Федерации посчитал спланированную и организованную поездку на футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены: если сотрудник предупредил руководителя и тем более согласился на неоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что, сообщает РАПСИ.
Высшая инстанция изучила дело жителя Ейска, которого уволили за прогул из-за поездки на футбольный матч. При этом она отметила, что факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины обязан доказывать именно работодатель, а суды должны всесторонне и объективно подходить к трудовым спорам, а не приходить к абстрактным выводам.
В РФ установлен запрет на какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ, не связанных с деловыми качествами работника, в том числе вследствие принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, подчёркивает Верховный суд.
- 15 января 2021
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