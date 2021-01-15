Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал, как побывал на вилле у Жан-Клода Ван Дамма.



«Мы с Роландом Гиголаевым были в соседних отелях. И как-то мы договорились пойти поужинать и зайти в клуб. Это всё было в Таиланде. Поужинали, пошли в клуб. Роланд ко мне подходит и говорит: «Кто-то на тебя смотрит». Этот клуб был трёхэтажный. Смотрю с балкона, а там футболисты. Имена называть не буду. Они тоже отдыхали и позвали меня к себе за стол. Мы там чуть посидели, потанцевали. И потом я иду к Роланду. А он бежит ко мне: «Селя, смотри, кто у нас рядом за столом!» А там охрана и Жан-Клод Ван Дамм.



Я думаю: «Ничего себе! Надо сфоткаться!» Иду – охрана не пускает. Я вычислил главного охранника. Он мне отвечает: «Без проблем. Ван Дамм с вами сфоткается». А там лента как в аэропортах: она отбрасывается. И Ван Дамм с бокалом к нам идёт, со всеми нами сфотографировался. И такая девушка за ним заходит. Я ей начинаю что-то говорить по-английски. А она: «Спокойно, спокойно! Я из России».



Потом подходит эта русская девушка и говорит: «Вы понравились Жан-Клоду Ван Дамму. Он хочет пригласить вас к себе на виллу». Мы поехали на эту виллу. Он всё искал нам русскую музыку, но ничего не получилось. Мы там час посидели и уехали», — сказал Селихов в интервью на YouTube-канале oSporte TV.

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