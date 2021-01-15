Артета: переговоры о трансфере Озила идут, но пока ничего конкретного нет
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном трансфере полузащитника Месута Озила в «Фенербахче».
«Я не знаю, насколько близко он был раньше к уходу из «Арсенала». В настоящее время идут переговоры между нашим техническим директором и одним турецким клубом, но пока ничего конкретного нет», – цитирует Артету Goal.com.
Контракт Озила с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года. В АПЛ он зарабатывает около € 400 тысяч в неделю. Последний раз немец выходил на поле в марте 2020 года в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). Озил не был включён в заявку «Арсенала» на нынешний розыгрыш Лиги Европы, а в октябре, ни разу не попав в заявку команды, был исключён из заявки на матчи АПЛ.
Агент Озила: Месут — фанат «Фенербахче». Надеюсь, скоро он будет играть в этом клубе
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