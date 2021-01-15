Новичок «МЮ» Диалло: я на седьмом небе от счастья, что стал игроком этого великого клуба

Новичок «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло поделился первыми эмоциями от перехода в клуб из Манчестера.



«Я на седьмом небе от счастья, что оказался здесь. Мне так не терпится сыграть здесь свой первый матч, надеть футболку „Манчестер Юнайтед“. Это мечта, ставшая явью, и я не могу дождаться, когда начну играть со своими новыми партнёрами.



Я ещё очень молод, мне всего 18 лет, так что впереди у меня долгий путь в футболе. Я хочу учиться и прогрессировать. Здесь я буду прислушиваться к советам более опытных футболистов и замечательного тренера. С помощью упорной работы я буду делать всё возможное, чтобы добиться успеха на „Олд Траффорд“.



Я всегда буду благодарен „Аталанте“. Там работают фантастические люди, начиная с тренера и заканчивая президентом клуба. Они всегда поддерживали меня и всегда были рядом даже в самые сложные времена. Огромное спасибо им. Именно благодаря им я сейчас здесь», — приводит слова Диалло официальный сайт манкунианцев.



Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». «Красные дьяволы» заплатили за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Амада Диалло