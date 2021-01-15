Экс-защитник «МЮ» Сильвестр не включил «Ман Сити» в тройку претендентов на победу в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Микаэль Сильвестр поделился мнением о предстоящей борьбе за победу в английской Премьер-лиге.
«На мой взгляд, в этом сезоне в чемпионской гонке участвуют только три команды: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», и, пожалуй, добавлю к ним «Лестер». Это необычный сезон, и для «Юнайтед» хорошо быть в гонке вместо того, чтобы играть в догонялки и смотреть на соперников издалека. Теперь нужно удержаться наверху. На данный момент команда в очень хорошем положении», — цитирует Сильвестра Goal.com со ссылкой на Ladbrokes.
«Манчестер Юнайтед», набрав 36 очков в 17 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (33) располагается на второй строчке. «Манчестер Сити» (32) занимает третье место, опережая «Лестер» по дополнительным показателям и имея матч в запасе.
Видеообзор победы, которая вывела «МЮ» в лидеры АПЛ:
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