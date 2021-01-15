Погба: «МЮ» не находится на одном уровне с «Ливерпулем», но мы собираемся обыграть их

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в преддверии матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» высказался о шансах манкунианцев на чемпионство в нынешнем сезоне.
«В этом сезоне мы добились значительного прогресса и продолжаем становиться лучше. Но у нас всё ещё очень молодая команда. Очевидно, мы не можем сказать, что сейчас находимся на одном уровне с «Ливерпулем», потому что они выиграли АПЛ в прошлом сезоне, а в этом продолжают быть на вершине. В день, когда мы победим их, мы скажем, что находимся на одном уровне с ними.
Чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших. Мы хотим обыграть прошлогодних победителей АПЛ. Знаем, насколько хорошо они играли последние несколько лет, знаем их уровень и качество их игры. С «Ливерпулем» всегда было тяжёлое противостояние.
«Манчестер Юнайтед» знает, насколько сложным будет воскресный матч. Нам нужно сосредоточиться и постараться остаться на вершине турнирной таблицы. Я думаю, что мы можем выиграть АПЛ, если будем сконцентрированы, однако есть много команд, которые тоже могут взять трофей в этом сезоне. Мы ещё не достигли цели. Эта цель ещё очень далеко», – приводит слова Поля Погба Sky Sports.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится послезавтра, 17 января. Начало — в 19:30 мск.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 17 матчах 36 очков и является единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Манкунианцы на три очка опережают «Ливерпуль» (33).
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