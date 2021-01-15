«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» намерен усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно.
По сообщениям ESPN, главным кандидатом на усиление позиции в центре поля является полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс.
«Манчестер Юнайтед» в борьбе за 22-летнего англичанина будет конкурировать с лондонским «Челси», следящим за игроком с прошлого года. На настоящий момент именно «аристократы» считаются главными фаворитами на приобретение Райса.
Однако «Вест Хэм» не хочет продавать своего лидера и установил на него цену в € 80 млн, надеясь, что такой ценник понизит интерес потенциальных покупателей.
В нынешнем сезоне АПЛ Деклан Райс провёл 17 матчей и отличился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 55 млн.
- 15 января 2021
-
14:31
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
14:04
-
13:54
-
13:43
-
13:40
-
13:36
-
13:34
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:06
-
13:05
-
12:55
-
12:42
-
12:34
-
12:26
-
12:17
-
11:55
-
11:49
-
11:34
-
11:21
-
11:14
-
10:54
-
10:45
-
10:44
-
10:23
-
10:22