«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» намерен усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно.



По сообщениям ESPN, главным кандидатом на усиление позиции в центре поля является полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс.



«Манчестер Юнайтед» в борьбе за 22-летнего англичанина будет конкурировать с лондонским «Челси», следящим за игроком с прошлого года. На настоящий момент именно «аристократы» считаются главными фаворитами на приобретение Райса.



Однако «Вест Хэм» не хочет продавать своего лидера и установил на него цену в € 80 млн, надеясь, что такой ценник понизит интерес потенциальных покупателей.



В нынешнем сезоне АПЛ Деклан Райс провёл 17 матчей и отличился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 55 млн.

«Вест Хэм» рассчитывает выручить € 80 млн с продажи Деклана Райса в «Челси»