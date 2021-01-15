Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса
Футбол / Англия 0

Лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» намерен усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно.

По сообщениям ESPN, главным кандидатом на усиление позиции в центре поля является полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс.

«Манчестер Юнайтед» в борьбе за 22-летнего англичанина будет конкурировать с лондонским «Челси», следящим за игроком с прошлого года. На настоящий момент именно «аристократы» считаются главными фаворитами на приобретение Райса.

Однако «Вест Хэм» не хочет продавать своего лидера и установил на него цену в € 80 млн, надеясь, что такой ценник понизит интерес потенциальных покупателей.

В нынешнем сезоне АПЛ Деклан Райс провёл 17 матчей и отличился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 55 млн.

«Вест Хэм» рассчитывает выручить € 80 млн с продажи Деклана Райса в «Челси»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021