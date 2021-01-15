«У Самедова был чек на € 2000». Селихов – о клубных мероприятиях «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о клубных мероприятиях красно-белых.
«Когда мы пришли в «Спартак» — Саня Самедов, Джика, я, – у нас были командные мероприятия, застолья. Мы с Самедом чуть ли не через раз платили. В кепку футболисты клали банковские карты, и официант вытаскивал уже сам. Нас с Самедом прибивали прилично. У Сани Самедова был самый большой чек – около € 2000», — сказал Селихов в интервью на YouTube-канале oSporte TV.
Последний раз вратарь выходил на поле в составе «Спартака» 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Он получил повреждение и был заменён. Голкипер долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и даже был вынужден оперироваться из-за рецидива. В сезоне-2020/2021 Селихов дважды вышел на поле в матчах Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2» и пропустил три мяча.
- 15 января 2021
-
14:31
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
14:04
-
13:54
-
13:43
-
13:40
-
13:36
-
13:34
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:06
-
13:05
-
12:55
-
12:42
-
12:34
-
12:26
-
12:17
-
11:55
-
11:49
-
11:34
-
11:21
-
11:14
-
10:54
-
10:45
-
10:44
-
10:23
-
10:22