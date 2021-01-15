«У Самедова был чек на € 2000». Селихов – о клубных мероприятиях «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о клубных мероприятиях красно-белых.



«Когда мы пришли в «Спартак» — Саня Самедов, Джика, я, – у нас были командные мероприятия, застолья. Мы с Самедом чуть ли не через раз платили. В кепку футболисты клали банковские карты, и официант вытаскивал уже сам. Нас с Самедом прибивали прилично. У Сани Самедова был самый большой чек – около € 2000», — сказал Селихов в интервью на YouTube-канале oSporte TV.



Последний раз вратарь выходил на поле в составе «Спартака» 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Он получил повреждение и был заменён. Голкипер долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и даже был вынужден оперироваться из-за рецидива. В сезоне-2020/2021 Селихов дважды вышел на поле в матчах Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2» и пропустил три мяча.

Александр Селихов: никогда не перейду в ЦСКА. Железно. Лучше вторая лига