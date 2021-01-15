Эльдор Шомуродов: возможно, мой опыт поможет людям из Узбекистана попасть за границу

Нападающий «Дженоа» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов рассказал о трудностях жизни в Италии, а также выразил мнение, что может стать примером для некоторых соотечественников.



«Когда говорил «да» «Дженоа», знал о сложностях, с которыми столкнусь в Италии. Но у меня был только один способ показать себя – усердно работать.



В Узбекистане много талантов, которые заслуживают шанса за границей. Возможно, мой опыт поможет соотечественникам попасть сюда. На сегодня это самая важная вещь для меня», — цитирует Шомуродова tuttoatalanta.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в прошлом году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 11 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

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