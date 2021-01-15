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Шомуродов отреагировал на прозвище «узбекский Месси»

Шомуродов отреагировал на прозвище «узбекский Месси»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Дженоа» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов объяснил, почему ему нравятся экс-форварды Дидье Дрогба и Ривалдо, а также высказался о своём прозвище «узбекский Месси».

«Почему мне нравятся Дрогба и Ривалдо? Второй играл за «Бунёдкор», за который я тоже выступал. Дрогба для меня – пример для подражания.

Я узбекский Месси? Сейчас я думаю о «Дженоа». Для комплиментов будет время потом», — цитирует Шомуродова tuttoatalanta.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в прошлом году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 11 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

Эльдор Шомуродов: возможно, мой опыт поможет людям из Узбекистана попасть за границу
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