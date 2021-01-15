В «Александрии» отреагировали на слухи о предложении в € 500 тыс. за одного из лидеров

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев высказался о будущем одного из лидеров команды, полузащитника Кирилла Ковальца.



«Прежде всего уточню, что Ковалец принадлежит нам по контракту ещё полтора года, поэтому нет смысла форсировать ситуацию с его продажей. К тому же информация, появившаяся в интернете, что за Ковальца предлагают € 500 тыс., — это всего лишь разговоры. Ведь никто по этому вопросу официально в клуб не обращался. Кирилл — очень важный для «Александрии» игрок, он нам самим нужен. И, наконец, мы оцениваем Ковальца значительно дороже», — цитирует Китаева meta-ratings.com.ua.



27-летний Ковалец в нынешнем сезоне провёл 9 матчей в украинской Премьер-лиге и отдал 4 результативные передачи.