Фаулер: «Ливерпулю» важнее победить в ближайшем матче с «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
«Когда ты выигрываешь в таких важных матчах, то празднование может занять целую неделю. Сейчас для „Ливерпуля“ очень важно победить „МЮ“, потому что они уже отстают от манкунианцев в таблице и вряд ли хотят отставать ещё больше.
Я думаю, что подопечные Юргена Клоппа начнут воскресный матч спокойно и уверенно. Они в данный момент не показывают невероятные вещи на футбольном поле, но „Ливерпуль“ всё ещё опасен, и футболисты знают, что если они достигнут правильного результата, то это сразу поставит их в выгодное положение и даст положительный толчок для дальнейших матчей.
Нас ждёт важнейший матч. Вероятно, для „Ливерпуля“ эта встреча будет значить нечто большее из-за ситуации, в которой они сейчас оказались. Я человек, преданный „Ливерпулю“, так что я не сомневаюсь, что мерсисайдцы выиграют этот матч», — цитирует Фаулера Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 17 матчах 36 очков и является единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Манкунианцы на три очка опережают «Ливерпуль» (33).
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится послезавтра, 17 января. Начало — в 19:30 мск.
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