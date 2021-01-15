«Твоё будущее — в «Зените». Селихов рассказал о словах Луческу перед переходом в «Спартак»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о словах главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, которые тот сказал перед переходом голкипера в стан красно-белых.



«Когда я уходил из «Амкара», «Зенит» думал, а «Спартак» был более агрессивен. Мы играли за «Амкар» с «Зенитом». Тогда Луческу тренировал клуб из Санкт-Петербурга. Он мне сказал на флеш-интервью: «Твоё будущее – здесь», — сказал Селихов в интервью на YouTube-канале oSporte TV.



В последний раз вратарь выходил на поле в составе «Спартака» 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Он получил повреждение и был заменён. Голкипер долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден оперироваться из-за рецидива. В сезоне-2020/2021 Селихов дважды вышел на поле в матчах Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2» и пропустил три мяча.

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