Галлас: положение Лэмпарда в опасности. «Челси» потратил € 300 млн и хочет стать чемпионом

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас поделился мнением о возможном положении главного тренера «аристократов» Фрэнка Лэмпарда.



«Когда в межсезонье ты тратишь почти € 300 миллионов на футболистов, то это означает, что ты хочешь выиграть английскую Премьер-лигу. На данный момент «Челси» находится не в лучшем положении. Они не проявляют себя в матчах с большими клубами. На Фрэнка Лэмпарда оказывается давление, и ему нужно очень быстро найти решение по выходу из этой ситуации, потому что, как мы знаем, когда ты являешься тренером «аристократов», то тебя могут очень быстро уволить.



На него оказывается давление, и Лэмпард должен подобрать правильную систему. Они купили нападающего Тимо Вернера за большие деньги, поэтому, возможно, Лэмпард выпускает его в каждом матче, но если футболист не показывает свой уровень, возможно, нужно оставить его на скамейке запасных. Я надеюсь, что Фрэнк найдёт решение как можно скорее. Но я уверен, что Лэмпард будет отличным тренером в будущем. Он очень увлечён этой работой и прекрасно знает футбол.



Я думаю, что положение Лэмпарда в опасности. У него сейчас не лучшая позиция, так как «Челси» не входит даже в топ-3. Они потратили много денег, поэтому совет директоров хочет видеть победу клуба в АПЛ. В этом сезоне я считал, что у них есть отличный шанс стать чемпионами Англии. Думаю, руководство недовольно результатами, поэтому уверен, что Фрэнк находится в опасном положении. Ему нужно постараться финишировать в тройке лидеров или даже выиграть английскую Премьер-лигу», — приводит слова Галласа Goal.com.



«Челси», набрав 26 очков в 17 турах, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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