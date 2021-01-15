Вильям Галлас оценил возможный переход Диего Косты в лондонский «Арсенал»

Бывший защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Галлас оценил возможный переход нападающего Диего Косты в стан «канониров».



«Если Диего Коста придёт в „Арсенал“, то он привнесёт бойцовский характер в команду. Он просто хочет постоянно побеждать. Если его товарищ по команде плохо играет, то Коста будет кричать на него во время матча, заставляя партнёра стараться изо всех сил. Считаю, что это хорошо.



Когда я смотрю матчи «Арсенала», то вижу, что у футболистов „пушкарей“ нет какой-либо видимой реакции на пропущенные голы. Кто-то вроде Косты крикнет ребятам: «Просыпайтесь». Подобное должно пробудить игроков. Если он перейдёт в «Арсенал», то создаст много проблем для защитников соперника. Но это также может означать, что Александр Ляказетт снова сядет на скамейку запасных», – цитирует Галласа Goal.com.



В конце декабря 2020 года мадридский «Атлетико» и нападающий Диего Коста достигли соглашения о расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2021 года. Испано-бразильский игрок попросил клуб об уходе по личным причинам.

Диего Коста покинул «Атлетико»