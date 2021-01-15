РФС продлил соглашения с тренерами сборных России

Российский футбольный союз подписал новые контракты со следующими тренерами сборных России: Олег Левин (сборная России U20), Дмитрий Хомуха (юношеская сборная России 2002 г.р), Станислав Коротаев (юношеская сборная России 2003 г.р.), Иван Шабаров (юношеская сборная России 2004 г.р.), Давид Калатозишвили (женская сборная России U21), Валентин Гавва (женские молодёжная и юниорская U17 сборные России), Елена Медведь (женская юниорская сборная России U16), сообщает пресс-служба организации.



В рамках ранее подписанных соглашений продолжат работу со сборными: Станислав Черчесов (национальная команда России), Владимир Волчек (юношеская сборная России 2005 г.р.), Ролан Гусев (юношеская сборная России 2006 г.р.).



Ранее РФС уже сообщил о продлении контракта со старшим тренером молодёжной сборной по футболу России Михаилом Галактионовым, а также о назначении Юрия Красножана главным тренером женской национальной команды России по футболу.

Юрий Красножан возглавил женскую сборную России