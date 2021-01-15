Одна из команд снялась с клубного чемпионата мира из-за коронавирусных ограничений

Новозеландская команда «Окленд Сити» не примет участия в предстоящем клубном чемпионате мира, сообщает пресс-служба ФИФА.



Клуб снялся с соревнований из-за коронавирусных ограничений в Новой Зеландии, связанных с карантином. Стороны не смогли прийти к решению проблемы. Таким образом, вместо семи команд на клубном чемпионате мира выступят шесть.



«Окленд Сити» должен был сыграть в матче открытия с «Аль-Духаилем», однако теперь встреча отменена, а чемпион Катара начнёт выступление со следующего раунда.



Участие в клубном чемпионате мира также примут победитель Лиги чемпионов УЕФА «Бавария», чемпион КОНКАКАФ мексиканский «Тигрес УАНЛ», чемпион африканского континента египетский «Аль-Ахли», а также победитель азиатской Лиги чемпионов «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. Представитель от Южной Америки определится в конце этого месяца в финале Кубка Либертадорес.

Объявлено расписание клубного чемпионата мира, на котором сыграет «Бавария»