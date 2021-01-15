«Урал» подписал контракты с Максименко, Адамовым и Гаджимурадовым

«Урал» подписал контракты с нападающим «Велеса» Артёмом Максименко, защитником «Ахмата» Арсеном Адамовым и полузащитником «СКА-Хабаровск» Рамазаном Гаджимурадовым, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Артём Максименко из «Велеса» и Рамазан Гаджимурадов из «СКА-Хабаровск» перейдут в «Урал». 22-летний нападающий Максименко в сезоне-2020/2021 провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Максименко в € 450 тыс. Нападающий провёл три матча за сборную России до 16 лет.
18 декабря 2020 года «Тамбов» принимал «Урал» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась вничью — 1:1. Таким образом, «Тамбов» (13) закончил год на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Урал» (21) — на 12-м месте. Напомним, 19-й тур стал заключительным перед зимней паузой. Российская Премьер-Лига возобновится в марте.
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