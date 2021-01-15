«Пытался тренироваться, но мгновенно уставал». Ибрагимович рассказал, как перенёс COVID-19

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как переносил заражение коронавирусом в прошлом году.
«Когда мой тест оказался положительным, я не знал, чего ожидать. Я читал и слушал всё без какого-либо понимания. Я оказался запертым в доме и разговаривал со стенами. Время шло очень медленно, а я ждал симптомов. И они появились. В один день у меня болела голова, в другой – спина. Через какое-то время я перестал чувствовать вкус. После 16 дней мне сказали, что тест дал отрицательный результат. Я пытался тренироваться дома, но мгновенно уставал», — цитирует Ибрагимовича Corriere dello Sport.
Ибрагимович вернулся в «Милан» в начале прошлого года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провёл 7 матчей в чемпионате Италии, забил 10 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативный пас.
- 15 января 2021
-
17:38
-
17:17
-
17:16
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:52
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:42
-
16:25
-
16:15
-
16:14
-
15:59
-
15:50
-
15:32
-
15:31
-
15:20
-
15:17
-
15:09
-
15:08
-
15:07
-
14:57
-
14:44
-
14:43
-
14:42
-
14:31
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
14:04