«Пытался тренироваться, но мгновенно уставал». Ибрагимович рассказал, как перенёс COVID-19

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как переносил заражение коронавирусом в прошлом году.



«Когда мой тест оказался положительным, я не знал, чего ожидать. Я читал и слушал всё без какого-либо понимания. Я оказался запертым в доме и разговаривал со стенами. Время шло очень медленно, а я ждал симптомов. И они появились. В один день у меня болела голова, в другой – спина. Через какое-то время я перестал чувствовать вкус. После 16 дней мне сказали, что тест дал отрицательный результат. Я пытался тренироваться дома, но мгновенно уставал», — цитирует Ибрагимовича Corriere dello Sport.



Ибрагимович вернулся в «Милан» в начале прошлого года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провёл 7 матчей в чемпионате Италии, забил 10 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативный пас.

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