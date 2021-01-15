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Клопп отреагировал на слова Клаттенбурга, уличившего его в лицемерии

Клопп отреагировал на слова Клаттенбурга, уличившего его в лицемерии
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недавнее интервью с бывшим судьёй английской Премьер-лиги Марком Клаттенбургом.

Арбитр ранее уличил немецкого специалиста в лицемерии и заявил следующее: «Такой вопиющей попытки повлиять на судью перед большим матчем не было со времён Фергюсона. Он не прав, думая, что вокруг «Манчестер Юнайтед» есть какая-то особая аура, из-за которой судьи принимают решения в их пользу. Такое было, когда команду тренировал Ферги, но это закончилось, когда он ушёл».

«Когда люди вроде Клаттенбурга выступают с подобными заявлениями, это больше говорит о них, чем обо мне. У меня нет навыков для игр разума, в этом моя проблема», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

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