Клопп отреагировал на слова Клаттенбурга, уличившего его в лицемерии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недавнее интервью с бывшим судьёй английской Премьер-лиги Марком Клаттенбургом.
Арбитр ранее уличил немецкого специалиста в лицемерии и заявил следующее: «Такой вопиющей попытки повлиять на судью перед большим матчем не было со времён Фергюсона. Он не прав, думая, что вокруг «Манчестер Юнайтед» есть какая-то особая аура, из-за которой судьи принимают решения в их пользу. Такое было, когда команду тренировал Ферги, но это закончилось, когда он ушёл».
«Когда люди вроде Клаттенбурга выступают с подобными заявлениями, это больше говорит о них, чем обо мне. У меня нет навыков для игр разума, в этом моя проблема», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Хаманн: Клаттенбург признаёт, что матчи «МЮ» судили предвзято. Это непрофессионализм
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