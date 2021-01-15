Ломбертс: говорил о «Зените» так много хорошего, а потом 0:3 с «Брюгге». Мне было стыдно

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, какие эмоции испытывал после поражения клуба из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).



«В интервью бельгийской газете я сказал: «Окей, у «Брюгге» будет шанс выиграть дома, если им повезёт и это будет их день». А во время матча я был в ТВ-студии и мне было стыдно. Я говорил о «Зените» так много хорошего, а они получили 0:3 от бельгийской команды. Это не лучшая реклама для российского футбола. Здесь за вашей лигой никто особо не следит. И я рассказывал, что уровень там выше, чем в Бельгии. А потом 0:3… Это было ужасно и для моего эго, и для эго российского футбола.



Даже пару лет назад такое было сложно представить. Потому что российская лига попросту сильнее бельгийской. Теперь же не знаю, что произошло. Может быть денег стало меньше. Не могу судить. Может новый лимит на легионеров виноват. Я был уверен, что «Зенит» дважды выиграет у «Брюгге». При этом «Брюгге» не феерил в чемпионате Бельгии. Но матчи против «Зенита» дали им толчок вперёд. И сейчас они снова на первом месте. А что случилось с российским футболом — не знаю. Набрано мало очков в еврокубках. Со следующего сезона в Лигу чемпионов попадут всего две команды. Другие страны в рейтинге УЕФА тоже могут скоро обойти Россию», — цитирует Ломбертса Sport24.

«Анатолич, ю килл ми». Экс-массажист «Зенита» рассказал, как парил Халка