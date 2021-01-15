Уэйн Руни завершил карьеру футболиста. «Дерби Каунти» утвердил его главным тренером

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни, в последние два месяца выполнявший работу главного тренера команды, завершил карьеру футболиста и избавился от приставки «исполняющий обязанности».
Как сообщается на официальном сайте английского клуба, начинающий наставник подписал контракт на 2,5 года – до лета 2023 года.
Руни стал исполняющим обязанности главного тренера «Дерби» в ноябре прошлого года, после увольнения Филиппа Коку. В качестве футболиста 35-летний англичанин в нынешнем сезоне провёл за клуб 10 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол. Команда, набрав 19 очков в 22 турах, находится в зоне вылета в турнирной таблице Чемпионшипа, занимая 22-е место. От спасительной 21-й строчки подопечных Руни отделяют 3 очка.
До перехода в «Дерби» в прошлом году Уэйн выступал за «Ди-Си Юнайтед», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
- 15 января 2021
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