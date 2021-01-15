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Игорь Акинфеев успешно защитил магистерскую диссертацию в Губкинском университете

Игорь Акинфеев успешно защитил магистерскую диссертацию в Губкинском университете
Футбол / РПЛ 0
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев успешно защитил магистерскую диссертацию в Губкинском университете, о чём голкипер сообщил в своём «инстаграме».

«Сегодня успешно прошла защита магистерской диссертации в онлайн-формате! Спасибо, Губкинский Университет! Это было незабываемо!!!» — написал Акинфеев.

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.

По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.

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