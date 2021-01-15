Исполнительный директор ФНЛ Шабанов составит конкуренцию Геркусу за пост главы лиги

Исполнительный директор Футбольной национальной лиги Иван Шабанов зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента лиги. Об этом сообщается на официальном сайте ФНЛ.

«Такое решение приняла избирательная комиссия, состоящая из представителей ФНЛ, Российского футбольного союза и клубов-участников ФНЛ, рассмотрев представленные рядом клубов документы, которые были признаны соответствующими избирательному регламенту РФС и уставу ФНЛ», — говорится в сообщении на сайте лиги.



Ранее появилась информация, что Илья Геркус будет баллотироваться на должность президента Футбольной национальной лиги. Экс-президент «Локо» Ольга Смородская также могла принять участие в выборах, однако она отказалась. Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он возглавлял лигу с декабря 2010 года. Заключительный день регистрации кандидатов на должность президента ФНЛ — 25 января.