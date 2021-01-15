Пресс-служба «Аталанты» назвала Алексея Миранчука мастером дебютов

В официальном «твиттере» «Аталанты» появилось сообщение о российском полузащитнике команды Алексее Миранчуке. Пресс-служба итальянцев отметила удачные выступления хавбека в дебютных матчах.
«Мастер дебютов», — написано в сообщении клуба.
Фото можно посмотреть в "твиттере" клуба из Бергамо.
Накануне, 14 января, бергамаски встречались с «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Российский хавбек открыл счёт в концовке первого тайма, а в итоге его команда добилась победы со счётом 3:1 и вышла в следующую стадию турнира. Миранчук на этот матч впервые вышел в стартовом составе команды. До этого россиянин стал автором голов в своих первых встречах в Лиге чемпионов и чемпионате Италии.
Алексей перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.
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