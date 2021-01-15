«Удачи, Уэйн!» Малафеев выложил единственное совместное фото с Руни

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал завершение карьеры Уэйном Руни.
«Единственное совместное фото с выдающимся футболистом. Удачи, Уэйн!» — написал Малафеев на своей странице в «Твиттере». На снимке Вячеслав в матче с «Манчестер Юнайтед» хватает Руни за футболку.
Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни, в последние два месяца выполнявший работу главного тренера команды, завершил карьеру футболиста и избавился от приставки «исполняющий обязанности». Руни подписал контракт на 2,5 года – до лета 2023 года.
Руни стал исполняющим обязанности главного тренера «Дерби» в ноябре прошлого года, после увольнения Филиппа Коку. До перехода в «Дерби» в прошлом году Уэйн выступал за «Ди-Си Юнайтед», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
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