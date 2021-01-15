«Матрёшка». В Италии придумали новое прозвище для Алексея Миранчука

В итальянском филиале известного статистического сервиса Opta полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука назвали «Матрёшкой».

«Алексей Миранчук забивал за „Аталанту“ хотя бы один гол во всех турнирах сезона-2020/2021, в которых играл: Лига чемпионов – спустя 8 минут после выхода на поле; Серия А – спустя 20 минут; Кубок Италии – спустя 43 минуты. Матрёшка», — говорится в сообщении «Твиттера» OptaPaolo.

Накануне, 14 января, бергамаски встречались с «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Российский хавбек открыл счёт в концовке первого тайма, а в итоге его команда добилась победы со счётом 3:1 и вышла в следующую стадию турнира. Миранчук на этот матч впервые вышел в стартовом составе команды. До этого россиянин стал автором голов в своих первых встречах в Лиге чемпионов и чемпионате Италии.



Алексей перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.