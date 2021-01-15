Наставник брянского «Динамо» на год отстранён от футбола, начальник команды — пожизненно

Сегодня, 15 января, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором по обращению Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в отношении брянского «Динамо» был принят ряд мер. Напомним, в ноябре 2020 года появилась информация о возможном участии в матче «Динамо-Брянск» — «Иртыш» (1:0) футболистов хозяев, имеющих положительный ПЦР-тест на коронавирус.
«За умышленное предоставление в ФНЛ недостоверной информации и использование поддельных документов начальнику команды Валерию Корнееву запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.
За нарушение клубом статьи 99 Дисциплинарного регламента РФС, повлёкшее неправомерное участие игроков ФК „Динамо-Брянск“ Алексея Сапаева, Павла Баранова и Григория Чиркина в матче 6-го тура ФНЛ с «Иртышом», который состоялся 30 августа 2020 года, — запретить главному тренеру ФК «Динамо-Брянск» Александру Горбачёву осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Из-за нарушений комиссия также аннулировала результат матча «Динамо-Брянск» — «Иртыш», присудив брянской команде поражение со счётом 0:3. Более того, «Динамо» получило два штрафа, суммарно клуб должен выплатить 1,6 млн рублей.
- 15 января 2021
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