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РПЛ прокомментировала блокировку YouTube-канала «Ахмата»

РПЛ прокомментировала блокировку YouTube-канала «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировала блокировку You-Tube канала футбольного клуба «Ахмат».

«Блокировка официального YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер. Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиаплощадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — «Ахмат».

«Ахмат» выступил с заявлением после блокировки клубного YouTube-канала
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