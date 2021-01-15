«Величайший игрок всех времен». Рашфорд отреагировал на завершение карьеры Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд в своём «твиттере» прокомментировал завершение карьеры Уэйном Руни.



«Одному из величайших. Сбылась мечта сыграть вместе с тобой. Поздравляю, у тебя была самая невероятная карьера. Величайший игрок всех времен. Поздравляю с завершением карьеры!» — написал Рашфорд.

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни, в последние два месяца выполнявший работу главного тренера команды, завершил карьеру футболиста и избавился от приставки «исполняющий обязанности». Руни подписал контракт на 2,5 года – до лета 2023 года.



Руни стал исполняющим обязанности главного тренера «Дерби» в ноябре прошлого года, после увольнения Филиппа Коку. До перехода в «Дерби» в прошлом году Уэйн выступал за «Ди-Си Юнайтед», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».