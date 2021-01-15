Яя Туре войдёт в тренерский штаб донецкого «Олимпика»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, что клуб будет сотрудничать с бывшим полузащитником «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре.
«Могу подтвердить, что Яя Туре войдёт в тренерский штаб «Олимпика». Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде. Рассчитываем, что университеты, которые он прошёл в «Барселоне» и в «Манчестер Сити», он передаст нынешним футболистам «Олимпика». Им будет, чему поучиться у такого сильного в прошлом игрока, как Туре. Сроки контракта с Туре мы ещё не обговорили, потому что как раз обсуждаем. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнёт работать», — цитирует Гельзина Meta-ratings.com.ua.
Ранее появилась информация, что агент Дмитрий Селюк лоббирует Яя Туре на пост главы селекции «Сочи». Место главы селекции вакантно, так как Александр Точилин станет главным тренером «Олимпа-Долгопрудный». Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя всё-таки придёт в клуб.
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