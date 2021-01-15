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Милик согласовал контракт с «Марселем»

Милик согласовал контракт с «Марселем»
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик согласовал условия контракта с «Марселем», сообщает журналист Мохамед Бухафси на своей странице в «Твиттере».

Несмотря на согласие игрока, переговоры между двумя клубами продолжаются. «Марсель» предлагает за футболиста € 7 млн, «Наполи» просит увеличить сумму трансфера.

Фабрицио де Векки, агент Аркадиуша Милика, рассказал, где может продолжить карьеру футболист. По его словам, лучшие клубы английской Премьер-лиги, а также «Атлетико» и« Марсель» заинтересованы в Милике.

Контракт 26-летнего нападающего с «Наполи» заканчивается летом этого года. Милик предпочитает доработать соглашение с итальянцами до конца и уже потом покинуть команду.

Польский нападающий перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), забил 11 мячей, а также получил пять жёлтых карточек. В нынешнем сезоне он на поле не выходил.

Агент рассказал, какие клубы интересуются Аркадиушем Миликом
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