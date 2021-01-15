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Де Брёйне – худший. И это не кликбейт, а статистика. Разбор 18-го тура АПЛ

Де Брёйне – худший. И это не кликбейт, а статистика. Разбор 18-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 18-й тур. «Эвертон» формально в чемпионской гонке. «МЮ» — лидер АПЛ, какие перспективы? В «Ман Сити» некому забивать, хотя играет команда прекрасно. А за «Тоттенхэм» тревожно.

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе "СберЗвук". Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл разбирает необычный штрафной Месси и поражение «Баварии» на своём канале.

Гриша активно ведёт свой канал в «Телеграме»! Заходите.

В этом выпуске:
0:00 – Привет, календарь!
2:12 – Погба тащит, а Сульшер уже кое-чему научился.
8:50 – Зачем «МЮ» взял ноунейма за 40 лямов?
19:05 – Ой, у нас же там «Ливерпуль» – «МЮ» скоро!
24:17 – Как «Сити» создаёт хаос у ворота соперника?
29:46 – Всё же к «Сити» есть вопросы.
37:13 – Стерлинг не реализует уже третий пенальти подряд!
40:13 – За «Тоттенхэм» прям обидно. Кажется, дело в психологии.
48:57 – «Арсенал» снова стал «Арсеналом», но Джака – хорош.
1:00:43 – Как «Эвертон» оказался в четырёх очках от первого места.
1:08:09 – Кирилл опять забыл, когда нужно попрощаться.

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
 в Google Podcasts
в СберЗвук
в приложениях для мобильных Android-устройств
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster.

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