Де Брёйне – худший. И это не кликбейт, а статистика. Разбор 18-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 18-й тур. «Эвертон» формально в чемпионской гонке. «МЮ» — лидер АПЛ, какие перспективы? В «Ман Сити» некому забивать, хотя играет команда прекрасно. А за «Тоттенхэм» тревожно.



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Кирилл разбирает необычный штрафной Месси и поражение «Баварии» на своём канале.

Гриша активно ведёт свой канал в «Телеграме»! Заходите.

В этом выпуске:

0:00 – Привет, календарь!

2:12 – Погба тащит, а Сульшер уже кое-чему научился.

8:50 – Зачем «МЮ» взял ноунейма за 40 лямов?

19:05 – Ой, у нас же там «Ливерпуль» – «МЮ» скоро!

24:17 – Как «Сити» создаёт хаос у ворота соперника?

29:46 – Всё же к «Сити» есть вопросы.

37:13 – Стерлинг не реализует уже третий пенальти подряд!

40:13 – За «Тоттенхэм» прям обидно. Кажется, дело в психологии.

48:57 – «Арсенал» снова стал «Арсеналом», но Джака – хорош.

1:00:43 – Как «Эвертон» оказался в четырёх очках от первого места.

1:08:09 – Кирилл опять забыл, когда нужно попрощаться.

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