Защитник «Интера» Бастони: как остановить Роналду? Если бы я знал

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони поделился ожиданиями от матча с туринским «Ювентусом».
«Ювентус» выигрывает чемпионат Италии на протяжении многих лет. Но наш путь к завоеванию «скудетто» начался с прихода Конте в прошлом году. Мы хотим расти. Постараемся поставить „Ювентус“ в затруднительное положение. Мы много играем и не смотрим на турнирную таблицу.
«Ювентус» — фаворит в борьбе за «скудетто»? Конечно, да, учитывая, что их команда доминирует в чемпионате уже давно. Как остановить Криштиано Роналду? Если бы я знал… Мы должны показать командную работу против сильного соперника", — цитирует Бастони Tuttosport.
«Интер» сыграет с «Ювентусом» 17 января. После 17 туров чемпионата Италии «Интер», набрав 37 очков, занимает второе место в таблице. «Ювентус» (33) — четвёртый.
- 15 января 2021
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