Игроков сборной России проверили на знание молодёжного сленга

Футболисты сборной России прошли проверку на знание молодёжного сленга.
Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Иван Обляков, Антон Миранчук, Антон Заболотный, Маринато Гильерме и Фёдор Кудряшов попытались правильно объяснить значение некоторых слов, не так давно появившихся в русском языке. Игроков спросили, знают ли они слова «войсить», «краш», «лойс», «вписка», «кринж» и другие. Видео доступно на YouTube-канале сборной России.
В предыдущем видео футболисты сборной России ответили на вопрос, кто из футболистов мог бы стать моделью, учителем, стендап-комиком, певцом, политиком и экспертом по моде.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 15 января 2021
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