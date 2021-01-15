«Он будет похоронен в этом клубе». Французский журналист — о трансфере Пабло в «Локомотив»

Французский журналист Кристоф Монзи раскритиковал «Бордо» за продажу защитника Пабло Насименто в «Локомотив». Ранее красно-зелёные объявили о договорённости о трансфере.

«€ 2,5 млн — это беда… Это один из основополагающих элементов команды Жана-Луи Гассе. Когда тренер сказал, что новости могут быть и хорошие, и плохие, думаю, он говорил именно об этом трансфере. Это невыгодная финансовая сделка. Мы проигрываем по всем направлениям. Он, несомненно, будет похоронен в этом клубе, не занимающем лидирующих мест в чемпионате России.

Игрок входит в пятёрку лучших в этом сезоне в «Бордо». Хороший исполнитель, грозный игрок. Мы делаем очень плохой трансфер, это самоубийство на спортивном уровне. Не верю, что он стоит в семь раз меньше, чем Жюль Кунде. Но мы его продаём, так же как Гаэтана Лаборда в «Монпелье». Нужно иметь серьёзные проблемы, чтобы отделаться от такого важного игрока за такую смешную цену», — цитирует Монзи girondins4ever.com.