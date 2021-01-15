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«Зенит» стал самой популярной командой России в YouTube по итогам 2020 года

«Зенит» стал самой популярной командой России в YouTube по итогам 2020 года
Футбол / РПЛ 0
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Петербургский «Зенит» стал самой популярной спортивной командой России в YouTube по итогам минувшего года, сообщает Deportes & Finanzas.

В сумме за 2020 год «Зенит» набрал 15,4 млн лайков, дизлайков, комментариев и просмотров. На втором месте — футбольный «Спартак» (8,79 млн). ПФК ЦСКА — третий (7,95 млн), «Рубин» — четвёртый (2,79 млн). В пятёрку также вошёл хоккейный «Авангард» (2,47 млн).

Ранее московский «Сапартак» стал лидером среди российских клубов по взаимодействию с пользователями в социальных сетях в ноябре 2020 года. У пользователей было 4,99 млн взаимодействий с клубными соцсетями. В статистику попали взаимодействия в «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», YouTube и TikTok. Второе место в рейтинге занял «Зенит». У клуба из Санкт-Петербурга было 2,02 млн взаимодействий. Тройку лучших замкнул ЦСКА (1,78 млн).

«Спартак» в 2,5 раза превзошёл «Зенит» по взаимодействиям с пользователями в соцсетях
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