«Зенит» стал самой популярной командой России в YouTube по итогам 2020 года

Петербургский «Зенит» стал самой популярной спортивной командой России в YouTube по итогам минувшего года, сообщает Deportes & Finanzas.
В сумме за 2020 год «Зенит» набрал 15,4 млн лайков, дизлайков, комментариев и просмотров. На втором месте — футбольный «Спартак» (8,79 млн). ПФК ЦСКА — третий (7,95 млн), «Рубин» — четвёртый (2,79 млн). В пятёрку также вошёл хоккейный «Авангард» (2,47 млн).
Ранее московский «Сапартак» стал лидером среди российских клубов по взаимодействию с пользователями в социальных сетях в ноябре 2020 года. У пользователей было 4,99 млн взаимодействий с клубными соцсетями. В статистику попали взаимодействия в «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», YouTube и TikTok. Второе место в рейтинге занял «Зенит». У клуба из Санкт-Петербурга было 2,02 млн взаимодействий. Тройку лучших замкнул ЦСКА (1,78 млн).
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