В АПЛ попросили игроков не обниматься и не давать «пять»

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что футболистам не стоит обниматься, давать друг другу «пять» и пожимать руки.

«Игроки это понимают. Они знают, что мы снова просим их скорректировать своё поведение на поле, во время празднования голов, а также в начале и в конце матчей. Просим их адаптироваться к ситуации и понять, почему необходимо соблюдать правила и подавать хороший пример зрителям», — цитирует Мастерса BBC Sport.

Футбольная ассоциация Англии (FA), английская Премьер-лига (АПЛ), Английская футбольная лига (EFL) и женская Суперлига Англии ранее выступили с совместным заявлением по поводу распространения коронавируса в стране. «При полном соблюдении наших протоколов COVID-19 мы уверены, что при всеобщей поддержке футбольный сезон-2020/2021 будет продолжаться до завершения, намеченного на май», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английской Премьер-лиги.