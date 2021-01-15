В АПЛ попросили игроков не обниматься и не давать «пять»

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что футболистам не стоит обниматься, давать друг другу «пять» и пожимать руки.
«Игроки это понимают. Они знают, что мы снова просим их скорректировать своё поведение на поле, во время празднования голов, а также в начале и в конце матчей. Просим их адаптироваться к ситуации и понять, почему необходимо соблюдать правила и подавать хороший пример зрителям», — цитирует Мастерса BBC Sport.
Футбольная ассоциация Англии (FA), английская Премьер-лига (АПЛ), Английская футбольная лига (EFL) и женская Суперлига Англии ранее выступили с совместным заявлением по поводу распространения коронавируса в стране. «При полном соблюдении наших протоколов COVID-19 мы уверены, что при всеобщей поддержке футбольный сезон-2020/2021 будет продолжаться до завершения, намеченного на май», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английской Премьер-лиги.
- 15 января 2021
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