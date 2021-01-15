Гарри Кейн отреагировал на решение Уэйна Руни завершить карьеру

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал в своём «твиттере» решение Уэйна Руни завершить карьеру футболиста. Нынешний капитан национальной команды поблагодарил экс-капитана за подаренный опыт.

«Поздравляю с прекрасной карьерой, Уэйн Руни. Было приятно играть вместе с тобой и учиться у тебя в сборной Англии. Всего наилучшего в тренерской карьере», — написал Кейн.

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни, выполнявший в последние два месяца работу главного тренера команды, завершил карьеру футболиста и избавился от приставки «исполняющий обязанности». Руни подписал контракт на 2,5 года — до лета 2023 года.



Руни стал исполняющим обязанности главного тренера «Дерби» в ноябре прошлого года, после увольнения Филиппа Коку. До перехода в «Дерби» в прошлом году Уэйн выступал за «Ди-Си Юнайтед», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».