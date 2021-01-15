Боярский жёстко раскритиковал футболиста «Зенита» Вендела за покупку золотой PlayStation

Популярный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский раскритиковал полузащитника сине-бело-голубых Вендела, который приобрёл PlayStation 5 и iPhone 12 Pro, покрытые 24-каратным золотом.
«Все эти приставки и телефоны из золота — это от отсутствия воспитания и интеллекта. Детская глупость, граничащая с идиотизмом. Как можно объяснить человеку, что хвастаться вообще неприлично? Тем более дорогими вещами.
Он только-только перешёл в новый клуб, но сразу же начал с отрицательного к себе отношения. Ну что это такое? Не одобряю такого поведения. Мне это противно», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Стоимость золотого iPhone составляет от £ 2 тыс. до £ 5 тыс., стоимость уникальной консоли неизвестна. Консоль нового поколения Sony PlayStation 5 поступила в продажу в ноябре 2020 года. Её стоимость в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
- 15 января 2021
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