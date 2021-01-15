Моуринью: лучший способ круто отпраздновать гол — сделать это в одиночестве

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поддержал идею, чтобы игроки отмечали голы на безопасном расстоянии на фоне пандемии коронавируса.

«Наверное, лучший способ круто отпраздновать гол — позволить автору мяча сделать это в одиночестве. Раньше мы всегда говорили игрокам, что стоит праздновать забитые мячи вместе, как команда, благодарить ассистента и того, кто добыл мяч, а теперь пришло время призвать делать обратное.

Знаю, это сложно. Наши футболисты всегда вместе празднуют. Мы уже провели две встречи с игроками. Может быть, в очень критические моменты они всё равно потеряют голову, но мы не можем контролировать празднования на сто процентов", — сказал Моуринью на пресс-конференции.