Александр Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не выйдет с первых минут в матче 20-го тура Лиги 1 с «Монпелье». Хавбека оставили в запасе.

«Монпелье»: Омлин, Козза, Конгре, Мендеш, Самбья, Ле Таллек, Молле, Ристич, Ферри, Лаборде, Делор.

Запасные: Берто, Вахи, Мавидиди, Ойонго, Саванье, Суке, Илтон, Шотар, Юн.

«Монако»: Лекомт, Агилар, Бадиашиле, Диоп, Марипан, Силва, Сидибе, Тчуамени, Фолланд, Фофана, Бен Йеддер.

Запасные: Маецкий, Туре, Гёббелс, Головин, Дисаси, Йоветич, Матацо, Матсима, Пеллегри.

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Анже». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьее и завершилась со счётом 3:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 67-й минуте, заменив Желсона Мартинша.