Александр Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не выйдет с первых минут в матче 20-го тура Лиги 1 с «Монпелье». Хавбека оставили в запасе.
«Монпелье»: Омлин, Козза, Конгре, Мендеш, Самбья, Ле Таллек, Молле, Ристич, Ферри, Лаборде, Делор.
Запасные: Берто, Вахи, Мавидиди, Ойонго, Саванье, Суке, Илтон, Шотар, Юн.
«Монако»: Лекомт, Агилар, Бадиашиле, Диоп, Марипан, Силва, Сидибе, Тчуамени, Фолланд, Фофана, Бен Йеддер.
Запасные: Маецкий, Туре, Гёббелс, Головин, Дисаси, Йоветич, Матацо, Матсима, Пеллегри.
В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Анже». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьее и завершилась со счётом 3:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 67-й минуте, заменив Желсона Мартинша.
- 15 января 2021
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