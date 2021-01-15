«Спарта» хочет арендовать у ЦСКА Кристиана Бистровича

Пражская «Спарта» ведёт переговоры с московским ЦСКА об аренде с правом выкупа полузащитника Кристиана Бистровича. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Бистрович перешёл в ЦСКА зимой 2018 года. Стоимость трансфера составила € 500 тыс. В декабре москвичи объявили о продлении контракта с хорватом до 2025 года. За московскую команду он сыграл 88 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. В составе «армейцев» Бистрович в 2018 году стал обладателем Суперкубка России.



Хорватский хавбек — воспитанник клуба «Славен Белупо», за который провёл 16 матчей, однако результативными действиями не отметился. В составе молодёжной сборной Хорватии провёл 14 матчей, забил четыре гола.