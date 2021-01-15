«Театр абсурда!» Федотов отреагировал на слухи об ультиматуме по поводу Яя Туре

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию о том, что он якобы против назначения бывшего хавбека «Барселоны» Яя Туре на руководящую должность в «Сочи».



«С удивлением прочитал эту новость в Интернете. Это какой-то театр абсурда! Я бы даже сказал, театр одного актёра. Правда, не знаю какого… Я ни с кем на тему Яя Туре не говорил! Не в курсе, откуда пошла такая информация.

Вечером, когда у нас закончились тренировки, увидел сообщения в своем телефоне от родных и близких. И теперь спешу всех успокоить. У нас есть президент, который принимает стратегические решения по развитию клубу. Но я вам ещё раз повторяю: таких разговоров у нас с ним не было! Пишут, что я выступил категорически против этой кандидатуры и могу уйти… Такого даже близко не было! Я, честно говоря, только недавно всё это прочёл. А потом мне ещё посоветовали спать спокойно… В этой статье ссылаются на некий источник в клубе. Так назовите его!



Если бы за селекцию в «Сочи» отвечал Яя Туре? Да зачем об этом рассуждать теоретически? Насколько я знаю, у нас все вакансии заполнены и все хорошо функционирует. Как я вам уже сказал, стратегические решения в клубе принимает президент. Правильнее было бы задать этот вопрос ему.



Никаких ультиматумов я не ставил, конечно! Просто был сильно удивлён, что я поставил какое-то условие клубу. Это какой-то фейк! Просто задевает, когда дают непроверенные факты. Мы-то сами толстокожие, но вот родные и близкие волнуются… Переживают. Кто-то не хочет видеть меня у руля команды? Не знаю. Я так далеко не загадываю. Это футбольная жизнь. Подобные вещи возникали и в «Оренбурге». Но мы уверенно смотрим в будущее.



«Сочи» хочет вернуть Кокорина? Мы сейчас, опять же, говорим о каких-то вбросах и фейках! Надо же понимать, что Саша на контракте со «Спартаком». Мы не потянем его условия. Да, теоретически варианты возможны. Всё зависит от его желания. Плюс, если как-то сложатся звёзды… Но это всё просто рассуждения. Мы же недавно слышали, что Саша намерен выиграть трофеи со «Спартаком». Вот вам и ответ на все вопросы. Просто, видимо, кому-то без фейков грустно жить.



Кстати, только что мне прислали ссылку на информацию о том, что Яя Туре войдёт в тренерский штаб донецкого «Олимпика». Вот и всё. Хочется еще раз успокоить наших болельщиков. Это вброс чистой воды. И ничего более», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, согласно которой агент Дмитрий Селюк лоббирует назначение Яя Туре на пост главы селекции «Сочи». Место главы селекции вакантно, так как Александр Точилин станет главным тренером клуба «Олимп-Долгопрудный». Владимир Федотов якобы выступал против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя всё-таки придёт в клуб.