«Бавария» рассматривает защитника «Реала» Милитао на замену Алабе

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на приобретение защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао. По информации Goal, немцы хотят заменить им защитника Давида Алабу, у которого летом заканчивается контракт.

Сообщается, что Милитао хочет остаться в «Королевском клубе». Более того, полноценный трансфер вряд ли возможен из-за проблем с бюджетом на фоне пандемии коронавируса.

Бразилец пополнил состав «Реала» в 2019 году, сумма трансфера — € 50 млн. Действующий контракт Милитао со «сливочными» рассчитан до конца сезона-2024/2025. В этом сезоне защитник в трёх матчах не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 30 млн.

Сообщалось, что главным претендентом на Алабу считается мадридский «Реал», однако, по последним сведениям СМИ, сделка находится на грани срыва. Давид защищает цвета мюнхенской «Баварии» практически на протяжении всей карьеры. Недавно «Ливерпуль» предложил австрийцу контракт с зарплатой € 10 млн в год.